La respuesta de Jacob Elordi a quienes quieren un novio como Noah de The Kissing Booth

Sin embargo, en la segunda parte, la estrella de Euphoria lució físicamente muy diferente. La razón: esta vez Jacob no siguió las instrucciones del guión y tomó las riendas de su personaje.

"En ese momento, era súper joven y me arrojaron a un mundo en el que todos querían hablar sobre mi cuerpo... realmente me molestó..." reveló en entrevista para Men's Health. "No me identifico con eso en lo absoluto. Intentaba probarme a mí mismo y ser conocido como actor. Fue mucho ejercicio y odié cada segundo de eso".