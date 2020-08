Las celebridades que apoyan y las que acusan a Ellen DeGeneres en la polémica por supuestos maltratos

No se hicieron reclamos específicos contra DeGeneres, sin embargo, algunos le dijeron a Buzzfeed News que se les dijo que no hablaran con la celebridad si ella estaba en la oficina.

"La gente se enfoca en los rumores sobre cómo Ellen es mala y todo eso, pero ese no es el problema", afirmó un ex empleado. "El problema es que estos tres productores ejecutivos que dirigen el programa están a cargo de todas estas personas [y] que hacen la cultura y están presentando este sentimiento de intimidación y maldad. Sienten que todos los que trabajan en The Ellen Show tienen suerte para trabajar allí: 'Entonces, si tienes un problema, debes irte porque contrataremos a alguien más porque todos quieren trabajar aquí'".