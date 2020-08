Así fue cómo los gemelos Sprouse se libraron de la maldición de las estrellas infantiles

Los gemelos que hoy, 4 de agosto, cumplen 28 años encontraron un gran éxito gracias a The Suite Life of Zack and Cody de Disney Channel.

Mira el video para conocer lo que estas estrellas hicieron para distinguirse de otras tristes historias de estrellas infantiles.

Ellos forman parte de una larga lista de estrellas infantiles que resultaron bien después de haber crecido, como Hilary Duff, Ryan Gosling, Christina Aguilera, Justin Timberlake, y Emma Watson, solo por nombrar algunos.