Madelaine Petsch saca las garras y defiende a Vanessa Morgan de los haters

La actriz de Riverdale no permitirá que molesten a su amiga.

El pasado 24 de julio, Vanessa Morgan tomó su cuenta de Instagram para compartirle al mundo la dulce noticia de su embarazo.

"Estaba debatiendo mantener oculta esta parte de mi vida, pero sabía que la gente vería imágenes eventualmente con mi barriga y quería que lo escucharan de mi. Quiero mantener este capítulo de mi vida en privado, pero quería ser la primera en compartir la noticia", dijo Morgan. "No puedo creer cuánto crecimiento y fuerza ya me has dado como tu madre. Es como si Dios supiera que te necesitaba, mi ángel".