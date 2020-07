Repasemos el historial amoroso de Demi Lovato

Entonces, solo meses después de hacer una conexión amorosa con Lovato en la vida real, Ehrich se arrodilló en la playa al atardecer y le hizo la gran pregunta.

"@ maxehrich, sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Era algo que no puedo describirle a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también lo entendiste", escribió Lovato en Instagram el 22 de julio. "Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres), con defectos y todo. Nunca me presionas para que sea otra cosa más que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma".