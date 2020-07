Kanye West sale de compras luego de recibir el apoyo de los suyos

El intérprete de Stronger incluso hizo una declaración sobre su matrimonio con la estrella de Keeping Up With th Kardashians, diciendo, "He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en el Warldolf [sic] para la 'reforma carcelaria'". El diseñador parecía estar refiriéndose a una cumbre de justicia penal de noviembre de 2018 a la que asistieron su esposa y Meek Mill, en el Waldorf Astoria en Beverly Hills.

"Meek es mi hombre y fue respetuoso. Ese es mi amigo", escribió Kanye. "Kim estaba fuera de lugar".

Horas después, el ex de Nicki Minaj pareció hacer referencia a las palabras de West, y negó todo.