¡Rob Kardashian compartió una nueva foto sin camisa y tienes que verlo!

Este Kardashian se siente mejor que nunca, ¡y así lo demuestra!

Rob Kardashian regresó a las redes sociales el pasado 27 de junio, cuando se unió a la celebración del cumpleaños Nº36 de su hermana Khloé Kardashian. Sus publicaciones y las de su familia dejaron en evidencia que la estrella de Keeping Up With the Kardashians se ve y se siente mejor que nunca, y sus fans no podrían estar más contentos con él.