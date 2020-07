Dulce María regresa a trabajar en medio de la pandemia de Coronavirus en México

En junio, la ex RBD tomó su cuenta de Twitter para responder algunas de las dudas que sus fans tenían sobre su embarazo.

De manera sincera, Dulce reconoció que algunos síntomas no eran nada cómodos.

"Al principio tooodo me daba asco todooo hasta el sol... Todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes, etc... Ahorita estoy mejor de eso pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas", tuiteó.