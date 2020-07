Kanye West desata un escándalo al publicar extraños mensajes sobre Kim Kardashian y Kris Jenner

"En la Biblia dice que no matarás", comenzó a describir. "Recuerdo cuando mi novia [en ese momento] me llamó gritando y llorando... Y solo pensé: 'Por favor, no me digas que le di SIDA a Kim Kardashian'". "Entonces, ella dijo: 'Estoy embarazada' y yo dije 'Sí'. ...Ella dijo que no.' Estaba llorando... [y] dijo que tenía que ir al médico", continuó.

Kanye explicó que, en ese momento, Kim "tenía pastillas en la mano". Él compartió: "Sabes, estas pastillas las tomas y eso es todo, el bebé ya no está".