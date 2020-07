August Alsina parece responder las recientes declaraciones de Jada Pinkett Smith con una nueva canción

Si pensabas que este drama del pasado ya había pasado, te equivocas.

Julio ha sido un mes bastante particular para Jada Pinkett Smith y Will Smith, luego de que August Alsina revelara que él y la actriz mantuvieron un romance.

"Esto es lo que diré. Las personas pueden tener cualquier idea que les guste, pero lo que no me agrada es que mi personaje esté en duda, cuando ciertas cosas son cuestionables y sé que no soy yo o sé que no lo he hecho", dijo el rapero.