Khloé Kardashian tampoco puede creer lo bien que le va criando a True con Tristan Thompson

No eres el único… ¡Koko también está muy sorprendida!

En abril de 2018, Khloé Kardashian y Tristan Thompson se convirtieron en los orgullosos padres de la adorable True Thompson. Sin embargo, en febrero de 2019 la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el atleta de la NBA terminaron en medio de un escándalo de infidelidad.