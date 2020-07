Ellas son las desconocidas hermanas de Aislinn Derbez

Compararon el rol que cumple actualmente Eugenio con su pequeña hija Aitana: "Juega mucho con la niña, eso sí me gusta mucho. A nosotros no nos tocó, o sea nos tocó jugar con él pero no tanto tiempo, nos tocaba muy de vez en cuando entonces".

Vadhir dijo que la situación hizo que él, Aislinn y José Eduardo, se criaran cada uno como hijo único, cuando no lo eran.