Sofía Castro se sincera sobre la ansiedad que ha padecido durante la cuarentena

Sofía recalcó la importante lección que la pandemia nos deja:

"No hay que dar por hecho las cosas porque siempre decimos de ‘mañana'. Sentimos que tenemos segura la vida y el mundo, y de repente, de un día para otro, nos cambiaron planes, dejamos de ver a la familia, ya ni si quiera nos podemos abrazar".

Eso sí, la actriz recalcó que es importante no bajar la guardia, ni descuidarse en estos momentos.

"De repente me dejo un poquito más los domingos (comer lo que le plazca). Me he cuidado mucho en la alimentación porque no he podido hacer mucho ejercicio porque traigo un problema en la espalda baja, pero he tratado de sacar lo mejor".