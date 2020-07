La controversial postura de Galilea Montijo en el caso de violación contra Kalimba

El tema resurgió luego de que el integrante de OV7 hablara nuevamente de ello en una entrevista con Unicable y volvió a reafirmar su inocencia. "Estaba en el antro, verán que en las fotos yo nunca interactúo con ellas. Daiana me dijo que le rogó al director de la empresa que la pusieran de edecán. Yo le pedí a mi manager que la bajara".

Continuó narrando su versión de los hechos: "Ella bajó al otro cuarto y dijo que ‘¿Qué haces?'. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió"