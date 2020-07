3 Marcas mexicanas de ropa masculina, muy versátiles, que debes conocer.

View this post on Instagram

. . @jbalvin COLORES ÁLBUM 🤍💜❤️💛💙💚. . Total look @diegozunigamenswear @spotify Styling @ricardoa_v . Direction @dlafilms . Prod/Direction @cynthiaangel17 Cinematography @andres_arochi Mua @adrianglezc . Hair @erichclemenz . . . . . . @another_showroom . @gusrincon ——————————————————— #diegozuniga #menswear #blackfasion #streetbeast #hipelife #hypebeast #snobshots #backtominimal #simplefits #blvckxculture #streetbeast #highsnobiety #snobshots #backtominimal #simplefits #blvckxculture #colores #jbalvin #jbalvincolores #spotify