La verdadera razón por la que Bad Bunny fue hospitalizado de emergencia

En marzo, durante una entrevista con el periodista dominicano Benito Martínez, Bad Bunny reveló que sufrió depresión. El reguetonero confesó que se sentía abrumado por el éxito.

"Ese proceso fue más de que ya no podía, estaba saturado... no me sentía bien, no estaba contento con lo que estaba haciendo, estaba siendo infeliz, ¿me entiendes?, con tanto éxito alrededor, logrando muchas cosas, mis sueños, etcétera... pero no me lo estaba disfrutando, entonces decidí alejarme de todo", dijo.