Will Smith cuenta los insultos racistas que ha recibido de la policía

Él también dijo que estaba "profundamente alentado por la conectividad innata de los manifestantes a nivel mundial".

"Para mí, todo se reduce a, ya sabes, después de que superas la ira. La ira se justifica bajo la opresión", continuó. "También puede ser realmente peligroso. Debes tener cuidado de no ser consumido por tu propia ira, ¿sabes? Eso es algo en lo que he trabajado muy duro. Y lo que me encantó de la protesta pacífica. Es como, las protestas pacíficas ponen un espejo ante el imaginario demoniaco de tu opresor. Y, cuanto más quieto estés en tus protestas pacíficas, más claro será el espejo para el opresor para que el mundo lo vea y para que se vean a sí mismos, ¿sabes? Realmente me sentí alentado por cuán poderosamente esta generación fue capaz de sostener ese espejo y luego la respuesta del mundo viendo y respondiendo".