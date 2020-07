Desciframos todo el drama entre Charli D’Amelio y Chase Hudson

Los famosos ex novios de TikTok protgonizaron un incómodo intercambio en Twitter.

En abril, Charli D'Amelio y Chase Hudson tomaron sus redes para revelar que habían puesto fin a su relación.

"Como ustedes vieron mi relación con Chase desde el principio, decidí que tenía que decirles que ya no estamos juntos", compartió Charli, de 16 años, en su Instagram Stories. "Me duele decir esto, pero hemos decidido que esto es lo mejor para los dos. ¡Todavía somos amigos cercanos y no cambiaría eso por nada! Realmente tengo mucho amor por Chase y no le deseo nada más que lo mejor para él. Me alegra ver todas las grandes cosas que suceden para él".