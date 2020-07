Gigi Hadid se defiende de las acusaciones de cómo lleva su embarazo

Gigi Hadid y Zayn Malik tienen bastante en que pensar, después de todo la modelo y el cantante están esperando a su primer bebé juntos. Sin embargo, ellos han demostrado que también tienen espacio para ayudar a los más necesitados, especialmente en tiempos como estos.

Así fue como la diseñadora y el ex One Direction decidieron mostrarle su apoyo a The Way We Wore, una nueva iniciativa caritativa impulsada por British Vogue.