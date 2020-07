¡Hubo un reencuentro de Merlí con varios peripatéticos! ¡Míralos!

¡Míralos en el video!

El año pasado se estrenó el spin-off Merlí: Sapere Aude, centrado en el paso de Pol (Carlos Cuevas) a la universidad y cómo siguió su relación con Bruno (David Solans).

Durante una entrevista que ofreció Cuevas a GQ en diciembre, dijo sobre el personaje que lo catapultó: "Leyendo los guiones, Pol siempre fue mi favorito. Y tuve la suerte de que me lo ofrecieron a mí, pero si no hubiera sido así, habría querido interpretar a Pol. Le pasaban muchas cosas, tenía conflictos supercontemporáneos. Un chaval de familia con problemas económicos, huérfano de madre, que vive con su abuela, destinado a dejar los estudios porque la sociedad le ha hecho ver que no vale para ellos, hasta que llega el profesor y le da un vuelco a la vida".