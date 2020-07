Meghan Markle se sintió “silenciada” por la Familia Real

En un comunicado, The Mail on Sunday previamente le dijo a E! News, "The Mail on Sunday respalda la historia que publicó y defenderá este caso enérgicamente. Específicamente, negamos categóricamente que la carta de la duquesa haya sido editada de alguna manera que haya cambiado su significado".

Según los representantes legales de Harry y Meghan, este caso legal está siendo financiado de forma privada por la pareja y, a la espera de un fallo judicial, los beneficios de los daños serán donados a una organización benéfica contra el acoso escolar.