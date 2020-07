Videos relacionados : ¿Toño Mauri está en cuidados intensivos por complicaciones con el Coronavirus?

La semana pasa, el actor y cantante mexicano Toño Mauri reveló que él, su esposa y sus hijos resultaron positivos en Covid-19.

"Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho", dijo durante una entrevista con Univisión.