Rami Malek, Troye Sivan, Willow Smith, Maisie Williams y Jackson Wang se unen en campaña

5 grandes artistas reunidos para convertirse en ls embajadores de uno de los diseños más icónicos de Cartier.

El reloj Pasha fue creado en la década de los 80; un diseño pensado para personalidades que rompen el molde. Casi parece ideado para las más nuevas generaciones, esas que cuestionan las formas clásicas e intentan retarlas con visiones llamativas, que buscan ser vistos, pero no necesitan encajar en ningún tipo de clasificación. Personajes como Maisie Williams, quien desde que le diera vida a Arya Stark en Game of Thrones, nos sorprende con looks retadores en cada alfombra roja en la que aparece. O Rami Malek, que no sólo no le tiene temor a hacer ningún statement de moda, sino que está determinado a trabajar en los roles más complejos, de manera que no puedan encasillarlo dentro de ningún standard hollywoodense.