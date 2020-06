Videos relacionados : Adele y el rapero Skepta coquetean en medio de rumores de romance

Para muchos, esta es la confirmación del romance entre Adele y Skepta.

Mira el video con todos los detalles.

En mayo, casi dos semanas después de que se conociera que Adele se había separado oficialmente de Simon Konecki, la cantante de Someone like You pareció referirse al respecto publicando un meme de sí misma en Instagram.