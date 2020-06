Videos relacionados : Kim Kardashian vende parte de su compañía y también se hace billonaria

La imperio de la estrella de Keeping Up With the Kardashians continúa creciendo.

Siguiendo los pasos de su hermana Kylie Jenner, este 29 de junio se supo que Kim Kardashian cedió parte de las acciones de KKW Beauty a otra gran empresa de belleza, Coty Inc.