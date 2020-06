¿Por qué Billie Eilish dejó de seguir a todos en Instagram?

Kevin Mazur/Getty Images

Y, mientras la intérprete de Ocean Eyes se ha conectado con sus fanáticos gracias a las redes sociales, puede pasar un tiempo hasta que vuelvan a estar en el mismo lugar con ella. El mes pasado, su equipo anunció que las fechas restantes de su gira mundial habían sido pospuestas como resultado de la pandemia.

"Por precaución, todas las fechas en el TOUR MUNDIAL WHERE DO WE GO? de Billie se han pospuesto. Todas las fechas se reprograman de manera proactiva", confirmó un tuit. "Tan pronto como se finalicen las fechas, Billie compartirá la agenda actualizada y todos los boletos serán honrados oportunamente. Gracias por su comprensión. Manténgase seguros y quédense en casa".