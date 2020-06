Videos relacionados : 11 famosos que han caído rendidos ante Eiza González

Eiza González ha tenido mediáticos romances con guapos famosos.

Mira el video para repasar 11 de los que han caído rendidos ante la estrella mexicana.

Durante una entrevista con la revista Latina en junio de 2019, Eiza dijo: "Busco el amor como cualquier otro ser humano, estoy en busca de la persona adecuada. He conocido a mucha gente y estoy aprendiendo lo que me gusta y lo que no me gusta".