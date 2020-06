Rihanna, Beyoncé y más ganadoras del CFDA cuyo estilo icónico vale la pena celebrar

Cuando decimos que algunas estrellas están ganando en la alfombra roja, ¡realmente queremos decir "ganar"!

Normalmente, en junio, el Consejo de Diseñadores de Moda de América celebraría los CFDAs Awards, donde docenas de estrellas ofrecen looks de alta costura y vestidos atrevidos de los que no podemos tener suficiente.

Si bien la pandemia de coronavirus puso en espera los planes de este año, eso no significa que aún no podamos celebrar los mejores looks del evento, y ¿qué mejor manera de hacerlo que recordando a los ganadores del Fashion Icon?

Celebridades como Lady Gaga, Beyoncé, Pharrell Williams, Rihanna, Jennifer Lopez, Iman y más han sido los merecedores del honor, que la CFDA describe en su sitio web como "dado a un individuo cuyo estilo ha tenido un impacto significativo en cultura popular en un escenario internacional".

Entre el inolvidable vestido Versace de J.Lo, o uno de los muchos conjuntos de premios de Lady Gaga, todos los ganadores del Icon de CFDA nos tienen siempre esperando ver lo que llevarán puesto en la alfombra roja.