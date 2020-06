Winona Ryder acusa a Mel Gibson de hacer comentarios antisemitas y homofóbicos

De acuerdo con Winona, Mel trató de disculparse, cosa que su representante negó: "Ella mintió sobre él tratando de disculparse con ella en ese momento. Él se acercó a ella, hace muchos años, para confrontarla por sus mentiras y se negó a hablar con él".

En 2006, Gibson fue criticado por declaraciones que hizo mientras estaba bajo arresto por manejar bajo la influencia de sustancias. Según una transcripción de las imágenes del oficial de policía de la escena, Gibson gritó: "¡Los judíos son responsables de todas las guerras en el mundo!".

10 años después, el actor le dijo a Variety que cree que "no era justo" que la gente lo juzgara por su declaración. "Fue un incidente desafortunado", dijo en ese momento. "Estaba sobrecargado, enojado y arrestado. Fui registrado ilegalmente por un oficial de policía sin escrúpulos, que nunca fue procesado por ese crimen. Y luego lo hizo público con fines de lucro y miembros de..., lo llamaremos la prensa. No es justo. Supongo que por ser quien soy no se me permite tener un ataque de nervios, jamás".