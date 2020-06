Fallece el director de Batman Joel Schumacher a los 80 años

Antes de dirigir, Schumacher trabajó como diseñador de vestuario en la película de Woody Allen Sleeper (1973) y Blume in Love (1973) de Paul Mazursky. Ganó reconocimiento como guionista de Sparkle (1976), Car Wash (1976) y The Wiz (1978). Fue con The Incredible Shrinking Woman de 1981 que hizo su debut como director de cine.

Al fallecido cineasta se le atribuye el impulso de las carreras de estrellas como Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Matthew McConaughey y Colin Farrell al darles papeles importantes en sus películas y lanzarlas al estrellato.