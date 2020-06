Justin Bieber niega las acusaciones de agresión sexual en su contra

Mira el video para conocer la contundente respuesta que dio el cantante canadiense.

"El amigo de Justin llevó a mis 2 amigos a una habitación y él me llevó a otra habitación", alegó Danielle en su declaración en Twitter, antes de agregar que le había preguntado a Bieber dónde estaba Gómez "para conversar, me dijo que no me preocupara y que ella subirá a la habitación más tarde".