Kim Kardashian revela que le da comida chatarra a Mason Disick… ¿Qué opina Kourtney?

"No va a ser saludable pase lo que pase. El azúcar no es saludable. Pero, digo, no hagamos las cosas desagradables con colorante de alimentos y todo lo demás, asqueroso", dijo la ex de Scott Disick.

"Kourtney tiene esta visión de cero azúcar ni productos químicos desagradables en los dulces", se lamentó la matriarca Kardashian-West en un confesionario. "Es como una zona completamente libre de azúcar, gluten, fiesta y diversión porque Kourtney ha decidido que simplemente no tiene sentido".