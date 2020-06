Videos relacionados : ¿Becky G y su novio tienen planes de boda?

Tras 4 años de relación, ¿Becky G y Sebastián Lletget están vía al altar?

Entérate de todos los detalles en el video.

"Es realmente maravilloso porque la verdad es que tener un compañero de vida es diferente a solo tener un romance. Eso pasa mucho en esta industria, he tenido un par, es divertido, pero no hay profundidad ahí", dijo Becky a E! News en 2017.