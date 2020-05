El Futuro de las Plataformas de Moda en Latinoamérica

View this post on Instagram

Por primera vez, hemos reunido a las plataformas de Fashion Week de la región en un encuentro virtual único moderado por @pilarmodeoficial . No te pierdas esta gran conversación sobre el futuro de fashion week en Latinoamérica y las maneras en que podemos fortalecernos juntos. Regístrate ya, cupos limitados. Link en bio. We have brought together Latin America's Fashion Week platforms in a unique virtual encounter moderated by @pilarmodeoficial . Don’t miss out on this great conversation on the future of fashion week and the ways in which we can become stronger as a region. Register now, limited spots! Link in bio. Esta conversación será en español. Junio 1 4:00 PM EST/EDT 3:00 PM GMT (Colombia & CDMX) 2:00 PM (CST) Centro América