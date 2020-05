La dura historia de Miguel Herrán que lo hizo creer que moriría antes de los 30

No es la primera vez que Miguel se abre sobre sus problemas. Durante una entrevista con Mens&Health España confesó haber sufrido de vigorexia...

"No era una persona que tuviera sueños ni esperanzas. Era un tío que se hundía en un pozo y hundía con él a todo el que quería. Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban Conan The Barbarian por lo grande que estaba... y es que, al ser pequeño de estatura, siempre quise crecer a lo ancho. He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos".