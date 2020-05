Cole Sprouse explica por qué un revival de Suite Life no es buena idea

A pesar de que ha pasado casi una dácada desde que The Suite Life of Zack & Cody y The Suite Life on Deck llegaron a su fin, sus más fieles fanáticos siguen amando estas viejas producciones.

Cuando le preguntaron a Cole en The Tonight Show por qué pensaba que los fanáticos estaban "tan obsesionados" con Suite Life, Sprouse bromeó diciendo, "Espero que tenga algo que ver conmigo".