Reese Witherspoon nos adelanta importantes datos de Legalmente Rubia 3

El pasado mes de abril, Witherspoon compartió una actualización sobre Legalmente Rubia 3 durante una conversación en vivo con Jennifer Lopez. En su charla, Lopez mencionó que recientemente había visto Legalmente Rubia con sus hijos.

"Oh, Dios mío, vimos Legalmente Rubia el otro día", le dijo la cantante superestrella a Witherspoon. "Literalmente, como, hace cuatro días. Oh, Dios mío, lo olvidé, no puedo creer que no te lo dije. Les encantó. Me encantó. Fue muy divertido. Fuiste tan increíble en eso. Es tan genial. Y luego, mi hija dice, ‘Quiero saber qué le pasa'. Y dije, 'Creo que hay una 2 y una 3'".

Fue entonces cuando Witherspoon bromeó diciendo, "Bueno, no, hay una 2 pero creo que podríamos estar trabajando en una 3".