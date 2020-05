¿Cuáles son los planes de Scott Disick ahora que salió de rehabilitación?

Chelsea Lauren/WWD/Shutterstock

La noticia del tratamiento de Scott llegó unas semanas después de que él mismo hablara de su vulnerabilidad en Keeping Up With the Kardashians.

"Perder a mis padres no es un tema del que puedo hablar con facilidad. Me pone en un lugar muy vulnerable, recordarlos y pensar en ellos", confesó en el show.

Bonnie Disick, la madre de Scott, murió a finales de 2013 a los 63 años. Y menos de tres meses después, su padre Jeffrey Disick también falleció.