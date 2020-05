Ellie Kemper revela por qué se sintió tan mal al besar a Daniel Radcliffe

La nominada al Emmy también habló con DeGeneres sobre cómo celebró su cumpleaños durante la cuarentena y reveló una dulce anécdota de las actividades de su hijo.

"Recientemente comenzó a inventar animales", compartió estrella de The Office. "Entonces, como él dirá, OK, este es un animal. Vive en el bosque, tiene cuatro patas y puede volar. Y yo digo, 'bueno, no sé qué es ese animal'. Y él dice, 'Oh, bueno, es una larma'. Y yo digo, '¿qué es una larma?' Y él dirá, 'No, acabo de descubrirlo'".