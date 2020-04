Los motivos que llevaron a Tania Ruiz a romper la cuarentena por el Coronavirus

View this post on Instagram

Que quieres ver en ti al ver a otros😍? Si pudiéramos ver los sentimientos de otros, entenderíamos a lo que cada persona se enfrenta todos los días 😉. Hoy empieza tu día desde tu paz 🙏🏻porque teniéndola dejas de buscar afuera y toda cuestión negativa la desarmas🍀. Intenta hacer lo que nunca has hecho para que vivas lo que nunca has sentido. La esencia del amor ❤️es la comprensión . Nadie da una segunda oportunidad más la que tú te das a ti mismo y lo que puede para ti ser un problema siempre tiene una solución espiritual.🙌🏻💫 What do you want to see in yourself when you see others? If we could see the feelings of others, we would understand what each person faces every day 😉. Today begins your day from your peace 🙏 because having it you stop looking outside and disarm any negative issue . Try to do what you have never done to live what you have never felt. The essence of love ❤️is understanding. No one gives a second chance more than you give yourself and what can be a problem for you always has a spiritual solution.