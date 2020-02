Normani opina sobre los viejos mensajes racistas de Camila Cabello

Camila Cabello se disculpó por las publicaciones que, según los informes, se publicaron en 2012, y reaparecieron en diciembre de 2019.

"Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me avergonzaba profundamente y me arrepentiré para siempre", escribió en las redes sociales. "No tenía educación e ignorancia y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada por haberlo usado. Me disculpé y me disculpo ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie, lo lamento desde el fondo de mi corazón. Por mucho que quisiera, no puedo retroceder en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que aprendes mejor, lo haces mejor y eso es todo lo que puedo hacer."

La intérprete de Havana luego afirmó que "creció y aprendió. Soy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que antes no era así".

"Esos errores no representan a la persona que soy ni a la persona que he sido", agregó. "Sólo me pongo de pie y siempre he defendido el amor y la inclusión. Mi corazón nunca ha tenido ni un ápice de odio... La verdad es que era vergonzosamente ignorante e inconsciente. Utilizo mi plataforma para hablar sobre la injusticia y la desigualdad, y continuaré haciendo eso... Me avergüenzo profundamente, y me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón".