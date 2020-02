Lista completa de ganadores de los BRIT Awards 2020

Canción del Año

AJ Tracey, "Ladbroke Grove"

Calvin Harris & Rag'n'Bone Man, "Giant"

Dave feat. Burna Boy, "Location"

Ed Sheeran & Justin Bieber, "I Don't Care"

GANADOR: Lewis Capaldi, "Someone You Loved"

Mabel, "Don't Call Me Up"

Mark Ronson feat. Miley Cyrus, "Nothing Breaks Like a Heart"

Sam Smith & Normani, "Dancing With A Stranger"

Stormzy, "Vossi Bop"

Tom Walker, "Just You and I"

Álbum Mastercard del Año

GANADOR: Dave, Psychodrama

Harry Styles, Fine Line

Lewis Capaldi, Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Michael Kiwanuka, Kiwanuka

Stormzy, Heavy Is The Head

Mejor Artista Nuevo

Aitch

Dave

GANADOR: Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender