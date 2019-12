Lista de nominados a los Golden Globes 2020

Mejor Actriz - Musical o Comedia

- ANA DE ARMAS en KNIVES OUT

- AWKWAFINA en THE FAREWELL

- CATE BLANCHETT en WHERE'D YOU GO, BERNADETTE

- BEANIE FELDSTEIN en BOOKSMART

- EMMA THOMPSON en LATE NIGHT

Mejor Actor - Musical o Comedia

- DANIEL CRAIG en KNIVES OUT

- ROMAN GRIFFIN DAVIS en JOJO RABBIT

- LEONARDO DICAPRIO en ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

- TARON EGERTON en ROCKETMAN

- EDDIE MURPHY DOLEMITE IS MY NAME

Mejor Película Animada

- FROZEN 2

- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

- THE LION KING - MISSING LINK

- TOY STORY 4