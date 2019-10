Artista del Año

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift

Artista Nuevo del Año

Luke Combs

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

Colaboración del Año

Lady Gaga and Bradley Cooper, "Shallow"

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

Marshmello and Bastille, "Happier"

Shawn Mendes and Camila Cabello, "Señorita"

Post Malone and Swae Lee, "Sunflower (Spider-Man Into the Spider-Verse)"

Gira del Año

BTS

Ariana Grande

Elton John

Pink

Ed Sheeran

Video Musical Favorito

Billie Eilish, "bad guy"

Ariana Grande, "7 rings"

Halsey, "Without Me"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

Taylor Swift, "You Need to Calm Down"