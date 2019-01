¿Las Spice Girls le encontraron sustituta a Victoria Beckham?

View this post on Instagram

Good news! Huippuja uutisia! Mun @dancingonice seikkailu tulee ulos myös Suomen telkusta, Jimiltä su 13.1 alkaen! Joka su klo20 (viikon viiveellä Briteistä!) ⛸✨✨ Yksi show’n ammattiluistelijoista on myös suomalainen @alex_lukasz 🙌🏼❤️ My adventures on @dancingonice will be shown on Finnish TV as well! ⛸✨on channel Jim, starting on Sunday 13.1 at 8pm! ❤️❤️✨✨ 📸: Inka Soveri / Iltalehti