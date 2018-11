"J'ai passé les dernières 35 années de ma vie à être aux côtés des pauvres, des exclus, et des défavorisés. J'ai défendu les accusés, les détenus et les condamnés", a-t-il commencé. "Je ne pense pas qu'un seul être humain est défini par son pire acte et à cause de cela – avec beaucoup d'avocats et de personnes comme John – on a pu réformer le système juridique."

Bryan Stevenson a poursuivi : "Pour mettre un terme à la haine, certains d'entre nous vont devoir se lever quand certains nous demandent de nous asseoir. Certains d'entre nous vont devoir s'exprimer quand on nous dit de nous taire. Pour mettre un terme à la haine, il faut choisi l'espoir, car le désespoir est l'ennemi de la justice... Il faut garder espoir et faire des choses qui nous mettent mal à l'aise. Il faut faire des choses difficiles. Si on les faits ensemble, on peut créer une nouvelle Amérique. Quelque chose de meilleur nous attend."