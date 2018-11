Ce soir, aux E! People's Choice Awards 2018, les célébrités les plus populaires se sont rassemblées et ont remercié les fans grâce à qui cela était possible. De ce fait, s'habiller pour l'occasion était un must, et on est ravis de vous annoncer que les stars ne nous ont pas déçues. Il n'y a pas de meilleure façon pour les stars de démarrer l'événement qu'avec des ensembles hallucinants qui nous rappellent leurs talents vestimentaires.

Bien que Victoria Beckham soit repartie avec le prix d'Icône de la mode de 2018, l'anticipation du prix de Star du style de 2018, pour lesquels Zendaya, Beyoncé, Blake Lively, Emma Watson et Harry Styles étaient nominés, et du tapis rouge ont transformé cette soirée en rendez-vous ultra-fashion.

Prenez, par exemple, Camila Mendes. Nominée comme Star télé féminine de 2018, la star de Riverdale est arrivée en robe mi-longue avec des imprimés noirs et bancs. Au début, la robe paraissait simple par sa silhouette. Mais entre les petites décorations jaunes, les motifs artistiques et l'énorme diamant rose, on ne pouvait pas la rater sur le tapis rouge.