Oh, vous saviez déjà qu'ils présentaient cette année ? Désolé, mais on est tellement surexcités qu'on s'est laissés un peu emporter. Bref, revenons sur les détails, dans ce cas !

La soirée sera pleine de superstars, dont les finalistes aux PCA comme Aly Raisman, Camila Mendes et Darren Criss.

Il y aura aussi beaucoup de célébrités appréciées du public qui ne sont pas finalistes des PCA, mais qui monteront sur scène et viendront soutenir leurs amis célèbres quand la cérémonie démarrera ce week-end.

Betty Gilipin, Damon Wayans Jr., Amber Stevens West, Jack McBrayer, John C. Reilly et Kat Graham présenteront au fil de la soirée, et ce n'est qu'un début.

Les actrices de Good Girls, alias Christina Hendricks, Mae Whitman et Retta, prendront la scène ensemble et on se marre déjà en pensant à tous les trucs qu'elles risquent de faire sur scène. Johnny Galecki de The Big Bang Theory est remettant, ainsi que la star de Single Parents, Leighton Meester, Lil Rel Howery de Rel et Ryan Eggold de New Amsterdam.

Sara Gilbert, Taran Killam, Susan Kelchi Watson et Sarah Silverman auront aussi des tâches à remplir et on craque déjà ! Pour conclure cette liste impressionnante de remettants, vous verrez aussi Sabrina Carpenter, Amber Valletta, Shay Mitchell et Terry Crews !