6. Jaden a voulu quitter la maison très jeune

Selon Jada, un des moments les plus "tristes" de sa vie avait à voir avec son fils Jaden Smith voulant quitter la maison.

"Je me souviens précisément de ce jour. C'était sûrement un des moments les plus durs de ma vie", a dit la mère de deux enfants avec Jaden en face d'elle. "Tu en es arrivé à une conclusion. Tu m'as dit directement : « Maman, je dois partir d'ici pour mener ma vie. »"

"Je me souviens avoir pensé, même si j'étais bouleversée : « Il a raison. C'est le moment. Il a 15 ans. Il est temps qu'il quitte la maison »", a continué Jada.

Jaden a ajouté : "Ça vous fait apprécier le fait d'être à la maison, d'être avec ses parents, de passer du temps en famille. On part dans le monde, et ensuite, on comprend mieux les choses."

7. Ses enfants n'étaient pas fans de leur enfance

Pendant l'épisode "Growing Up Smith!" (que l'on pourrait traduire par "Grandir et devenir un Smith !") du talk-show, Willow, Jaden, Jada et Adrienne ont parlé de comment c'était de grandir dans la maison Smith. Les enfants ont admis qu'ils ne connaissaient pas d'alternative à leur enfance, mais que le mode de vie hollywoodien avait ses inconvénients.

"J'ai une expérience horrible, avec « Whip My Hair »", a dit Willow quand on lui a demandé si elle avait eu des difficultés en tant qu'enfant-star. "Les valeurs des gens autour de moi auraient dû être à l'opposé. Papa et toi, vous auriez dû dire : « Bon, on apprécie ton évolution musicale et tes connaissances plus que ta popularité. »"

"Oui, un disque à succès n'a pas d'importance", a ajouté Jaden, disant qu'il avait eu des difficultés similaires quand il avait joué dans Karaté Kid en 2010.

Jada a ensuite craqué au sujet de ses défauts en tant que parent, et c'était touchant et authentique. "Je crois que les parents doivent s'accorder plus de pardon", a-t-elle dit, en retenant des larmes. "Quand on devient parent, on a des idéaux, même pour soi, mais on devient tous parents alors qu'on gère nos propres traumatismes d'enfance. Et on espère qu'on peut les guérir par l'éducation de ses propres enfants, et on ne peut pas. Vos enfants auront leurs propres fardeaux. Et même si je vois comment ça a pu te faire du mal, c'est tout ce que je connaissais."