Que ce soit une photo d'un chien élégant déguisé ou d'un chaton tout mignon avec la langue qui pend, on ne peut s'empêcher de sourire.

Lil Bub , Crusoe the Celebrity Dachshund , Gone to the Snow Dogs , Cole & Marmalade , et April the Giraffe sont tous finalistes pour recevoir un trophée, et ils sont craquants.

Si les réseaux sociaux sont parfois propices à beaucoup de négativité inutile, les vidéos ou photos d'animaux sur la Toile rendent la vie plus belle, vous ne trouvez pas ?

Donc, on était aux anges d'apprendre l'existence de la catégorie Star animale aux People's Choice Awards 2018 .

On ne se lasse pas de regarder des vidéos adorables d'animaux sur YouTube, ou de regarder les comptes Instagram de nos amis à quatre pattes préférés.

Nous avons rassemblé d'adorables clichés et des infos insolites sur les finalistes pour vous aider à vous décider, alors étudiez-les avec attention, puis votez pour la Star animale de 2018.

Avant de prendre votre décision finale, permettez-nous de vous les présenter un par un. Préparez-vous à faire des "Oh" et des "Ah" en regardant ces jolies photos.

On adore les vlogs de chats ou de huskies en train de vivre leur vie, et ça peut être votre cas si vous regardez notre galerie ci-dessous.

Lil Bub Cette petite chatte est devenue une sensation sur la Toile au fil des ans, car elle est craquante. Lil Bub, qui souffre de nanisme félin extrême, a vu sa carrière décoller en 2012 et est restée au top depuis.

Au printemps 2012, des photos de la toute petite chatte, que son maître, Mike Bridavsky, avait postées sur Tumblr l'année précédente, ont fait la une de Reddit, et l'adorable félin est rapidement devenu une star des réseaux sociaux.

Mike Bridavsky a adopté Lil Bub après qu'elle a été découverte dans une cabane à outils en juillet 2011. Le chaton provenait d'une famille de chats sauvages et possède une série de mutations génétiques qui font qu'il a des yeux globuleux et la langue qui pend, ce qui pourrait faire peur, mais ce qui en fait est juste craquant.

Lil Bub n'a pas de dents et a des orteils supplémentaires, et c'est aussi le seul chat à souffrir d'ostéoporose, une maladie osseuse rare qui durcit les os et les rend plus denses.

Malgré tous ces problèmes, la petite chatte est très suivie sur les différents réseaux sociaux. Lil Bub a près de 3 millions de "J'aime" sur sa page Facebook et un peu moins de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est hilarante, si bien qu'on ne peut s'empêcher de mettre un pouce bleu ou un cœur à sa photo régulièrement.

Crusoe the Celebrity Dachshund Crusoe the Celebrity Dachshund adore se déguiser, ce qui fait qu'on l'aime encore plus. L'adorable petit teckel apparaît souvent sur Instagram ou YouTube dans des tenues adorables, et les fans en redemandent.

Le teckel doit son nom au personnage de fiction Robinson Crusoé, à cause de son amour de la vie et de sa curiosité naturelle. Sympa, non ?

Sur sa page YouTube, ses maîtres, Ryan et Lauren, postent souvent des vlogs ou des vidéos parodiques de leur petit chien, et on ne peut s'empêcher de les regarder.

Crusoe a subi une opération du dos en 2016 pour une maladie des disques intervertébraux, et on lui a retiré un disque rompu. Depuis, il s'est complètement rétabli et continue régulièrement d'égayer les journées de ses fans.

Au fil des ans, Crusoe a amassé plus de 2,4 millions de "J'aime" sur Facebook et 2,8 millions d'abonnés. Le teckel est aussi l'auteur d'un livre qui porte son nom et qui a intégré la liste des best-sellers du New York Times !

Gone to the Snow Dogs Gone to the Snow Dogs est un compte qui se focalise sur trois huskies de Sibérie, Shelby, Memphis et Oakley. Il y avait au départ un quatrième chien, prénommé Shiloh, qui est malheureusement décédé en janvier 2013.

Après le décès de Shiloh, ses maîtres, Jessica et Jamie, ont racheté Memphis à un ami, et les fans ont tout de suite craqué.

Ils ont eu la chienne Oakley (à droite) en 2012 parce que ses maîtres de l'époque, qui l'ont adoptée dans un refuge, n'avaient pas assez d'espace et de temps libre pour s'occuper d'elle. Heureusement pour les amoureux des chiens sur les réseaux sociaux, Oakley a tout de suite adopté sa nouvelle famille et adore être photographiée.

Shelby a rejoint la famille peu de temps après Shiloh, donc elle fait aussi partie des membres originaux de la meute. Elle a une petite cicatrice au-dessus de l'œil droit et sous l'oreille droite parce que sa mère l'a attaquée la veille de son adoption par Jessica et Jamie. L'histoire est peut-être triste, mais ses cicatrices lui donnent encore plus de caractère.

Si certains des chiens ont eu un passé difficile, ils adorent leur nouvelle vie et sont très cabots sur Instagram. Le couple poste trois vidéos par semaine sur YouTube, où ils sont suivis par plus de 670 000 abonnés. La chaîne est remplie de vlogs sur les toutous, de tutoriels DIY pour fabriquer des friandises, et bien plus encore, si bien qu'on ne peut s'empêcher de suivre cette famille de huskies.

Cole & Marmalade Cole et Marmalade, les deux chats marrants des réseaux sociaux sont des stars sur la Toile depuis des années. Leurs maîtres, Chris Poole et Jessica Josephs, diffusent des vlogs et des sketches mettant en scène les deux matous qui offrent des heures de rire à leurs abonnés.

Ses maîtres pensent que Cole est un angora turc, mais n'ont aucune certitude après l'avoir trouvé dans la rue. Peu importe son pedigree, le compagnon à quatre pattes est une star si l'on considère son look et son côté très photogénique.

Marmalade est un chat tigré à poils courts qui a dû faire face à de graves problèmes de santé. En 2014, on lui a diagnostiqué un cancer, mais on lui a retiré la tumeur avant de lui faire faire de la chimiothérapie. Il est à présent en rémission. Ses problèmes physiques ne l'empêchent pas d'avoir très souvent l'air heureux sur son compte Instagram amusant.

Les deux adorables chats ont eu leur lot de problèmes au fil des ans, mais ils s'entendent très bien et apparaissent dans des vidéos à la fois craquantes et hilarantes. Ils ont tous deux décrochés des Friskies Awards, et Marmalade a même fait la couverture du magazine Modern Cat.

April the Giraffe April the Giraffe est devenue célèbre après être tombée enceinte. Elle vit actuellement à l'Animal Adventure Park de New York où elle s'est reproduite avec une girafe mâle du nom d'Oliver, qui est trois ans plus jeune qu'elle.

Le parc a commencé à surveiller la grossesse d'April en live sur la Toile en 2017, ce qui a fait d'elle une sensation sur le Net.

1,2 million de personnes ont regardé la girafe April mettre bas en direct sur YouTube, un événement sponsorisé par Toys R Us et Babies R Us.

Il y a quelques mois, Animal Adventure Park a annoncé qu'April attendait à nouveau un heureux événement, et ses fans vont pouvoir surveiller en live sa gestation qui s'étend sur une période de 15 mois. Mais fin octobre, son fils le plus récent, nommé Tajiri, quittera le parc de New York vers un nouvel endroit situé en Caroline du Nord, ce qui nous rend bien tristes.

